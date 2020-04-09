雪花秀人蔘活膚水乳禮盒組，母親節限定優惠價4960元。（雪花秀提供）

OPI極效防疫保養組暖心價，1720元。（OPI提供）

Swiss Perfection瑞士柏菲妮祭手部護理按摩照護醫護。（Swiss Perfection提供）

疫情期間第一線醫事人員守護全民，美妝業者也相繼發起活動，為醫護人員打氣。韓國頂級保養雪花秀為醫護人員打氣，即日起至30日憑證可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」及免費30分鐘護手療程，須先預約。

雪花秀為醫護人員祭專屬購物禮遇，凡醫事從業人員提供相關工作證消費，購買潤燥精華養膚回饋組限定優惠價1880元，滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露回饋組限定優惠價3680元，另外，指定消費贈與潤面膜15ml，特定優惠限買1組。

潔西卡艾芭愛用品牌Swiss Perfection瑞士柏菲妮，即日起至5月10日，醫護人員持證，可至全台瑞士柏菲妮專櫃，體驗免費30分鐘的手部護理療程，內容包含清潔、去角質、護手霜按摩、噴上冰花萃。

頂級美甲品牌OPI推出「手護你的心 零距離」醫護人員回饋活動，13日至5月10日期間，醫護人員、藥局工作者憑工作證至OPI直營門市、專櫃，即可享有免費專屬PRO SPA 基礎手部護理保養。