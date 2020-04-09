女星謝忻去年和阿翔爆出婚外情，工作量大減，連待了13年的舊東家都與她解除合作關係，事業跌落谷底。她最近被拍到到東區咖啡店打工，引起外界譁然，消息傳出後，她在網路曬出兩張獨照，並附上一段勵志的話，遭遇惹人心疼。

謝忻8日在社群網站PO文寫道：「Keep calm and carry on for me and for everyone, 在我們面對艱難與紛亂的每一刻。」似乎也在為現在的自己打氣，而她貼出的照片中，雖然畫上精緻的妝容，盯著牆上的勵志文的雙眼卻顯得有些渙散，整個人也消瘦、憔悴不少，讓粉絲看了格外難過，紛紛留言：「加油！支持你喔！」、「越來越瘦了」、「別氣餒，還是很多人支持妳的，活出更完美的謝忻」、「往前走就是了！」。

謝忻被拍到在咖啡廳打工，胡瓜聽聞後回應不知情，但覺得她打工應該是為了學煮咖啡的興趣，而非外界所想是維持生計的方法。至於謝忻換新東家，他給予三點建議，「姿態要更低，你要更努力去做，最重要的是價錢，不是你整個人值不值這個價錢，是底下的人太多。」