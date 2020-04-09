「LifeWear的藝術與科學。」UNIQLO四月UT系列繼續帶來豐富內容，首先號稱UT百科全書《UT2020 Magazine》創刊號問世，讓你輕鬆進入UT的文化世界！

2007年UNIQLO在紐約舉辦JAPANESE POP CULTURE PROJECT，以品牌T恤為畫布，邀請34名日本知名藝術家、音樂家、攝影家、漫畫家參與設計，成功打動紐約客的心，為了讓品牌名稱易懂，正式「UT」創立一詞，這幾年透過深度聯名，讓UT成為傳遞訊息，承載流行文化的藝術單品。《UT2020 magazine》創刊號堪稱入手UT的百科全書，從與Ambush品牌主理人YOON、美國時代藝術家Daniel Arsham等設計師、藝術家探究文化的定義，探索聯名系列背後的故事，回顧UT典藏系列歷史，最後邀請藝術家與模特，一起穿上UT呼應品牌精神「WEAR YOUR WORLD 穿出你的世界」。《UT2020 magazine》創刊號已於3月30日全台UNIQLO店舖上架，每日限量免費索取，喜愛UT文化的你千萬不要錯過。

20SS創刊號《UT2020 Magazine》問世！（圖／品牌提供）

UNIQLO攜手日本名人御用的藝術總監吉田YUNI，打造全新充滿魅力的「Hello Kitty T-Market UT」系列，吉田YUNI運用其自身設計精緻帶點懷舊、可愛又帶點奇幻的特色，以「市場」為主題，運用水果、花朵、霜淇淋等甜美元素，重新排列成Hello Kitty圖案，或是以日常購物袋內的物品為靈感，巧妙拚出Hello Kitty Gives You Smiles的標語，透過這些帶有違和感的藝術創作，創造出引人一探究竟最終驚喜連連的奇幻體驗，挑戰你對Hello Kitty的傳統印象！本次聯名除了女裝外更推出女童款式，輕鬆打造母女之間既可愛又俏皮的甜辛風格，身為Kitty鐵粉絕對要入手珍藏。

Hello Kitty T-Market UT系列女裝NT590元。（圖／品牌提供）

有別於以往優雅溫柔的迪士尼公主系列，此次聯名特別添加壞皇后、黑魔女等人氣反派角色，添加Can Not Poison My Mind等大人才懂的詼諧標語，用自嘲方式表現童話故事與理想的差距。搭配女裝版型落肩設計，完美表達你的時尚態度。

迪士尼公主系列女裝NT590元。（圖／品牌提供）

宅家無法出門，不妨用UT來場小旅行吧！高人氣「日本土產UT」系列，融入日本城市名勝景點如京都、澀谷、道頓堀、富士山中。其中豐洲UT將繼承築地世界第一魚市場的豐州字體點綴壽司名物的幽默搭配，令人心神嚮往。藉由日本土產UT來趟雲旅遊，穿出童趣又有個性的設計風格，想像前往這些地方的美好旅行即將展開。

「日本土產UT」系列男裝NT590元。（圖／品牌提供）

曾陪伴大家無數青春歲月，發行量多次創下神話的少女漫畫刊物《Ribon》，適逢65週年創刊紀念，特別與UNIQLO合作，將《Ribon》5部經典少女漫畫《櫻桃小丸子》、《芳鄰物語》、《我不是天使》（又名聖學院天使）、《心跳在今夜》、《橘子醬男孩》加入，經典漫畫圖騰與精緻刺繡，感受再次怦然心動的少女心。

Ribon聯名UT。（圖／品牌提供）

日本歷史上刊行最久的週刊青年漫畫雜誌《Young JUMP》與UNIQLO攜手合作，在創立40週年之際，以三部經典漫畫為靈感：《黃金神威》融入大量北海道史地文化及建築的，於2018年連載結束後，仍於2019年突破千萬本銷量的神作；《東京喰種/東京Ghoul》以現代東京為舞台，並以人類姿態的吃人怪人「喰種」為主題，超暗黑主題震撼人心；《王者天下》於本月迎來全新第三季，總共八款UT，將當紅漫畫帥氣穿上，展現心中最熱血的日本漫畫魂！

Young JUMP 40週年UT。（圖／品牌提供）

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看UNIQLO推出《UT2020 Magazine》創刊號，還有一系列的聯名UT讓人好想收藏！

✔️獎品內容 ｜ 《UT2020 Magazine》創刊號*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※