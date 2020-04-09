日本高絲集團與7-ELEVEN共同開發品牌「雪肌粋」，以便利與超值價格達到保養功效為品牌理念，深受廣大消費者愛用，同時也累積許多良好口碑。

2020年4月雪肌粋在台推出全新「SEKKISUI 雪肌粋化妝水噴霧」，攜帶方便的迷你尺寸，隨時給予肌膚完整保濕感。化妝水是每個人「肌礎保養」最重要的步驟之一，也是保養品最基本的選擇，因補充肌膚最需要的保濕感，但出門在外或工作時，肌膚保濕工作總是無法輕易完成，因此雪肌粋推出「SEKKISUI 雪肌粋化妝水噴霧」，讓注重保養的消費者，隨時都能照顧肌膚。

「SEKKISUI 雪肌粋化妝水噴霧」添加植物淬取液(薏仁籽淬取液)，能增加肌膚保濕潤澤感，若是帶妝或完妝使用，可預防乾燥造成的脫妝；如是夏天冷氣房或冬天的乾燥，使用後，保水同時並輕易的收斂毛孔！同時高壓噴頭使噴霧極細緻，無須用手輕拍，即能加強肌膚吸收。

不過使用前記得不要搖晃容器，並且閉上眼睛及嘴巴後使用，距離臉部肌膚20公分後按壓，均勻噴灑肌膚，即可迅速為肌膚補水。台灣於7-11販售，35g售價NT199元。

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ SEKKISUI 雪肌粋化妝水噴霧*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※