33歲大陸女星楊冪長相甜美、身材纖瘦姣好，出道多年憑藉實力派演技成功闖出一片天，戲約不斷更被譽為「收視女王」，雖然與前夫劉愷威育有一女，卻絲毫人氣不減，一舉一動都時常登上熱搜。近日網上流出她的童年照，穿上澎澎裙大秀超長美腿，模樣十分可愛。

她近日在微博曬出自己的童年照，綁著雙馬尾的她笑得燦爛，身穿一套俏皮的黃色蕾絲澎澎裙，搭配上白色絲襪、白鞋，只見她隨性的地拉起裙擺，朝著鏡頭墊腳尖，美腿潛力超驚人。

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Mi • 杨幂（@chineseceleb_123）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 5:01 張貼

身高168公分的楊冪因一雙白皙筆直的長腿被大讚是「楊冪腿」，而從她的童年照中，就可發現她果真從小到大都是腿精，天生自帶美腿濾鏡十分令人稱羨。

大陸「收視女王」楊冪。（圖／摘自微博@精品购物指南）

如果想擁有跟楊冪一樣穠纖合度的雙腿，不妨學她飯後站立半小時！她曾大方分享，除了日常多走路之外，也可以多多在瑜珈墊上交叉抬腿、拉筋、雙腿一前一後壓腿等，重複做就能幫助腿部肌肉放鬆，讓線條更修長。

在 Instagram 查看這則貼文 @yangmimimi912 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 9 日 上午 2:35 張貼