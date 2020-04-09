ASICS SOLUTION SPEED FF L.E.，3980元。（ASICS提供）

ASICS 春季再推出結合現代東京街頭設計，及時尚科技發展意象的「MODERN TOKYO摩登東京」系列鞋款。（吳奕萱攝）

ASICS亞瑟士繼年初發表具復古經典意味的「RETRO TOKYO復刻東京」系列後，於2020年春季再推出結合現代東京街頭設計，及時尚科技發展意象的「MODERN TOKYO摩登東京」系列鞋款。

摩登東京系列鞋款，包含SportStyle運動休閒系列，及專業慢跑與網球鞋款等，同時滿足專業運動及休閒穿搭兩大需求。SportStyle以東京渋谷熙來攘往的十字街頭意象，作為設計概念，並印上東京新國立競技場經緯度座標，將旗下GEL-LYTE III 、GEL-KINSEI與GEL-LYTEXXX系列，融入摩登東京街頭元素，鞋身並以充滿黑白線條感的設計，呼應渋谷街頭斑馬線，外觀皆以黑白色系點綴，完美呈現時髦摩登感。

此外，2020年也為ASICS的代表鞋款「GEL-LYTE III」問世30周年，為了慶祝新的里程碑，也開發了最新鞋型GEL-LYTE XXX，結合了最初由三井滋之設計的GEL-LYTE III鞋款模型，並採用未來感設計，展現更具現代感與美學的運動鞋款。