美式潮牌Ed Hardy在微風南山B1舉辦「15周年經典回顧展暨品牌經典系列特賣」，9日找來品牌粉絲Keanna擔任帶逛嘉賓。Keanna表示自己屬虎又是獅子座，所以對充滿刺青、水鑽、虎頭三項元素的Ed Hardy有特殊感情，笑說：「不要被我的聲音騙了，不會變成母老虎。」170公分46、47公分的Keanna大秀美腿亮麗逛展，活動上不免被問到她與老公謝和弦目前狀況，Keanna簡單帶過：「對於自己應該爭取的權利，必須要討回公道。」

Deanna帶逛Ed Hardy 15周年經典回顧展。（Ed Hardy提供）

傳奇刺青藝術家Don Ed Hardy於舊金山藝術學院取得了版畫藝術學位後，成為夏威夷著名刺青師Sailor Jerry的徒弟，並其後於1973年赴日本學習浮世繪畫風。Ed Hardy揉合豐富日本傳統元素以及經典美式文化的創作，創立至今換過數次的LOGO樣式；從一開始的Ed Hardy By Christian Audigier及 DON˙ED HARDY design、到H貫穿ED的簡約風，一直到今日使用的手寫體Ed Hardy，可看見現代化的演變及回歸經典的脈絡。

Ed Hardy突破傳統制式刺青圖案的框架，創造獨一無二的風格圖案。（Ed Hardy提供）

回顧展將展出一系列的虎頭，齜牙裂嘴的虎頭可溯及Don Ed Hardy於1968年的刺青創作，是Ed Hardy在台灣市場最受歡迎的品牌印象。其後的老虎因應每季不同的主題而加入了不同的元素，例如加入了愛心圖樣的皇冠虎頭、以及2006年的側臉角度等等，每年帶給虎迷們不同的新樣貌。

Ed Hardy的美國球帽將刺青圖騰及水鑽直接的燙印在帽身。（Ed Hardy提供）

此次展覽現場還可以預購這位刺青大師的傳奇故事書籍《Ed Hardy Deeper Than Skin》，內容講述Don Ed Hardy如何從幼年受啟發立志成為刺青藝術師、人生經歷及作品錦集等等。另外品牌重要商品之一美國球帽文化，跳脫球隊球帽制式的LOGO或簡單字母設計，將刺青圖騰及水鑽直接的燙印在帽身，而這種浮誇華麗的設計也成為了好萊塢明星、藝人最愛的私服配件。

Ed Hardy至今推出許多與各界跨界的聯名產品。（Ed Hardy提供）

展覽於4/9(四)至5/24(日)在微風南山B1，現場將展出刺青大師Don Ed Hardy與其時尚王國的傳奇故事、水鑽球帽、經典圖騰、跨界聯名合輯等等系列專區，回顧展亦販售Ed Hardy品牌經典款式，全系列商品最低2折起。

Ed Hardy在微風南山B1舉辦「15周年經典回顧展暨品牌經典系列特賣」。（Ed Hardy提供）

經典虎頭男T，7180元。（Ed Hardy提供）

經典LOGO鑽包，1萬3180元。（Ed Hardy提供）

經典虎頭粉帽款，5980元。（Ed Hardy提供）