現代人處於資訊爆炸時代,每天一睜開眼就要不停過濾大小訊息,久了不免覺得心疲累。新銳設計師品牌OFF DUTY 2020春夏系列「OUT OF SIGHT, OUT OF MIND」,傳遞「眼不見,心不煩」的叛逆概念,靈感源於觀察社會中各面向的壓力干擾,導致人們與創意的距離相隔漸遠,呼籲大眾放生眼前的一切緊張,釋放天馬行空的想像力,大膽做夢!

ARTIFACTS與OFFDUTY聯手打造限定櫥窗。(ARTIFACTS提供)

ARTIFACTS與OFF DUTY獨家合作期間限定櫥窗,以潛水艇、水箱為概念,呈現遊走在虛幻與現實之間,在虛構的夢境盡情享受的無憂之境。櫥窗以大量的天空藍及粉色互相調配,將品牌名以霓虹燈方式呈現,打造出趣味、童心未眠的輕鬆氛圍。

本季OFF DUTY與英國倫敦墨鏡品牌BLYSZAK推出跨界聯乘系列,推出黑、藍、粉紅三色極簡風格成套休閒裝束,衛衣及短褲上的眼鏡收納口袋為創意又貼心的細節設計,開口大小剛好符合鏡片寬度,內裡以眼鏡布製成,不怕刮傷鏡片。

OFF DUTY與BLYSZAK推出黑、藍、粉紅三色極簡風格成套休閒裝束。(ARTIFACTS提供)

BLEEK SWEATER DUSTY PINK,上衣5980元,褲子4480元。(ARTIFACTS提供)

相應三色的墨鏡款式採BLYSZAK春夏全新設計款式Signature II,搭載金屬霧黑鏡框,為質感升級。黑白兩色T-shirt的背後,更以視力檢查視標為靈感,饒富趣味。

OFF DUTY與BLYSZAK推出跨界聯乘系列。(ARTIFACTS提供)

OPTICAL TEE WHITE,2680元。(ARTIFACTS提供)

OFF DUTY與ARTIFACTS獨家合作的期間限定櫥窗已於今日開始,即日起至6月在ARTIFACTS敦南旗艦店展出,打卡可享購物優惠。

BLYOD01 BLACK墨鏡,1萬980元。(ARTIFACTS提供)