現代人處於資訊爆炸時代，每天一睜開眼就要不停過濾大小訊息，久了不免覺得心疲累。新銳設計師品牌OFF DUTY 2020春夏系列「OUT OF SIGHT, OUT OF MIND」，傳遞「眼不見，心不煩」的叛逆概念，靈感源於觀察社會中各面向的壓力干擾，導致人們與創意的距離相隔漸遠，呼籲大眾放生眼前的一切緊張，釋放天馬行空的想像力，大膽做夢！

ARTIFACTS與OFFDUTY聯手打造限定櫥窗。（ARTIFACTS提供）

ARTIFACTS與OFF DUTY獨家合作期間限定櫥窗，以潛水艇、水箱為概念，呈現遊走在虛幻與現實之間，在虛構的夢境盡情享受的無憂之境。櫥窗以大量的天空藍及粉色互相調配，將品牌名以霓虹燈方式呈現，打造出趣味、童心未眠的輕鬆氛圍。

本季OFF DUTY與英國倫敦墨鏡品牌BLYSZAK推出跨界聯乘系列，推出黑、藍、粉紅三色極簡風格成套休閒裝束，衛衣及短褲上的眼鏡收納口袋為創意又貼心的細節設計，開口大小剛好符合鏡片寬度，內裡以眼鏡布製成，不怕刮傷鏡片。

OFF DUTY與BLYSZAK推出黑、藍、粉紅三色極簡風格成套休閒裝束。（ARTIFACTS提供）

BLEEK SWEATER DUSTY PINK，上衣5980元，褲子4480元。（ARTIFACTS提供）

相應三色的墨鏡款式採BLYSZAK春夏全新設計款式Signature II，搭載金屬霧黑鏡框，為質感升級。黑白兩色T-shirt的背後，更以視力檢查視標為靈感，饒富趣味。

OFF DUTY與BLYSZAK推出跨界聯乘系列。（ARTIFACTS提供）

OPTICAL TEE WHITE，2680元。（ARTIFACTS提供）

OFF DUTY與ARTIFACTS獨家合作的期間限定櫥窗已於今日開始，即日起至6月在ARTIFACTS敦南旗艦店展出，打卡可享購物優惠。

BLYOD01 BLACK墨鏡，1萬980元。（ARTIFACTS提供）