被譽為「真人版娜美」的馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」，以天使臉孔和誘惑力滿分的身材爆紅，近日她發揮網紅影響力，在IG上火熱宣導新冠肺炎（COVID-19）抗疫觀念，只見她大膽把不織布口罩當比基尼穿，大秀事業線加豪乳，更寫下：「請保持安全，每個人都要戴口罩！」，事後她也解釋自己在拍這張照片的時候並沒有浪費口罩。

靠著大膽秀巨乳的作風，糖糖在IG上已吸引超過86.3萬人追蹤，目前人氣持續上漲中，近日，她為了呼籲全民動起來抗疫，特別發揮創意把3片醫療用的不織布口罩當成布料，巧妙綁在三大重要部位，乍看之下正是逼真的比基尼，胸下更綁出性感的蝴蝶結，曬出深溝更讓長輩們出來透透氣，粉絲們看了紛紛大讚「胸部才是本體」、「想團購這款口罩」、「哇真人口罩機」。

被譽為「真人版娜美」的馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」把口罩當比基尼穿。（圖／IG@ms_puiyi）
被譽為「真人版娜美」的馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」把口罩當比基尼穿。（圖／[email protected]_puiyi）

糖糖本名蕭佩兒（Siew Pui Yi），她身兼模特兒與Youtuber身分，不時拍攝旅遊Vlog、化妝及生活類短片，她曾在2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，順利拿下第三名好成績，美到國外十分不簡單。

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