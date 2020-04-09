寶格麗（BVLGARI）CINEMAGIA頂級珠寶即起至12日正式登台，為了籌備這場盛會，珠寶早在年初時就安排陸續運抵台灣，才能在不受疫情影響的情況下如期開展，展出近300件、總值逾50億頂級珠寶和腕表，可說是2020年開春以來最奢華的一場珠寶展，機會難得，錯過不再。

寶格麗要價逾50億的CINEMAGIA珠寶作品來台，即起展至12日止。（BVLGARI提供）

為了讓VIP能安全無虞地鑑賞珠寶，寶格麗珠寶展採預約鑑賞制，提供VIP一對一的專屬導覽，除了13件專為台灣VIP設計打造的翡翠作品外，寶格麗也迎合台灣VIP對紅寶石的喜愛，特別展出要價3.4億元的Forever Rubies紅寶石項鍊，主石為逾10克拉的莫三比克紅寶石，是全場最貴的一件作品，另可搭配8.08克拉緬甸鴿血紅紅寶石戒指，要價3.1億。

寶格麗CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石項鍊，為展場最貴的一件作品，主石為逾10克拉紅寶石，約3.4億元。（BVLGARI提供）

寶格麗CINEMAGIA系列Forever Rubies頂級紅寶石戒指，主石為8.08克拉緬甸鴿血紅紅寶石，約3.1億元。（BVLGARI提供）

寶格麗與電影向來有著深厚淵源，「CINEMAGIA」即是「CINEMA（電影）」與「MAGIA（魔法）」兩個字的結合，因此珠寶作品也從電影擷取創作靈感，例如一款名為「Blush！」彩寶項鍊，是以電影明星化妝用的刷具為靈感，大小刷具排成一列，饒富趣味。

寶格麗CINEMAGIA系列Blush!彩寶項鍊，靈感源自彩妝粉刷，約1200萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗CINEMAGIA系列以《愛麗絲夢遊奇境》為靈感打造的Queen of Hearts項鍊，約1600萬元。（BVLGARI提供）

童話故事也成為「CINEMAGIA」的創作靈感來源之一，Queen of Hearts彩寶項鍊以《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后為主題，將方塊、梅花、黑桃、愛心掛在鍊上。Pirate Treasures藍寶石項鍊的設計靈感源自《彼得潘》中虎克船長的藏寶箱，光彩奪目。

寶格麗CINEMAGIA系列以《彼得潘》虎克船長的藏寶箱為靈感的Pirate Treasures彩寶項鍊，約7410萬元。（BVLGARI提供）

除了珠寶，也有不少重量級的腕表作品來台，包括甫拿下日內瓦鐘表大賞的SERPENTI MISTERIOSI ROMANI珠寶神秘表，寶格麗傾集團資源打造史上最多複雜功能的OCTO ROMA大自鳴陀飛輪萬年曆複雜功能腕表，以及SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON白K金陀飛輪腕表，是市面上最迷你小巧的陀飛輪表。

去年拿下日內瓦鐘表大賞的SERPENTI MISTERIOSI ROMANI珠寶神秘表，約5079萬3000元。（BVLGARI提供）

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON白K金陀飛輪腕表，是目前最迷你小巧的陀飛輪表，262萬元。（BVLGARI提供）