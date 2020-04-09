比起每天去咖啡廳排隊，越來越多的內行的咖啡控選擇省錢自己「手沖」，手沖咖啡的門檻低，只要買好基本器具，就能隨時開始。不過到底該怎麼泡，才能達到咖啡店標準呢？「日本咖啡之神」田口護就點出關鍵：好喝的咖啡，首先需要適當的烘焙度，正確的研磨度，最終要能調整恰當的水‧粉比，增減水溫和萃取時間，就能讓每杯咖啡重現相同的美味。

對於該如何萃取咖啡，日本咖啡專家旦部幸博表示：「萃取是『能夠引出多少』生豆烘焙所產生的成份，而成份的多寡決定了味道。只要知道如何利用條件與時間差引出成份，就有可能控制萃取出來的咖啡味道。」

除了挑選豆子之外，沖泡技巧以及手法都會影響最後的咖啡風味，尤其咖啡含有各式各樣的成份，有的成份親水性高、容易溶解出來，有的成份是親油性（疏水性）、不易溶解出來。想泡出咖啡廳等級的咖啡，建議在萃取前一刻再「現磨」咖啡豆，是最重要的前提。