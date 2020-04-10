千萬不要愛上這四個星座女！因為和她在一起簡直冰火兩重天：幸福的時候你簡直感覺自己上輩子拯救了銀河系，鬱悶的時候你可能會懷疑人生。

▍1.水瓶座

水瓶座的女朋友不僅讓你覺得是戀人，而且會讓你把她當成好朋友。她古靈精怪，鬼點子多，和她在一起你的生活絕對不會乏味。她好奇心比較重，對新事物接受能力很強，哪怕你有些小怪癖她也很能接受。對愛情很忠誠，一旦喜歡你就會很在意你，為你著想，嘗試從你的角度思考問題。對於她喜歡的人，哪怕全世界都說他不好，她也會看到他的優點，對他好。戀愛上，也不會管東管西，會給你空間。和水瓶在一起真的很幸福。

但是無論你們有多大矛盾，記得千萬不要跟她冷戰，除非你是個變態，否則你絕對冷戰不過她。在和她冷戰的過程中，她表面看起來毫無波瀾、非常淡定，這種氣場和耐力會讓你徹底崩潰。

▍2.獅子座

獅子座的女朋友會讓你享受到別人都沒有的待遇：在別人面前她是獅子，在你面前是只萌貓，和男朋友一起出去，也會給他十足的面子，處處一副賢慧謙讓的模樣，這種反差萌簡直讓人有點飄。而且在獅子眼中，只要是她的誰都休想指手畫腳，她的男朋友更是不允許別人說一點不好，不然立刻給你好看。

但是，一定要謹記：不要惹怒她！不然隨時能爆炸。即使她溫柔的時候讓你忘記了她是獅子座，只要她一生氣瞬間讓你清醒。想和獅子幸福甜蜜過一生，一定要脾氣小，能忍，忘性好。

▍3.天蠍座

有天蠍這樣的女朋友是件讓朋友羨慕的事情：她性感迷人，不矯揉造作，情商高懂得處理人與人之間的關係，會讓你很有面子。而天蠍愛上你一定會拿出自己全部的愛給你，毫不吝嗇表達自己的愛意，會對你無微不至，天天念著你。和天蠍在一起簡直是很多男生的心願。

然而，在享受幸福的同時，一定要坦然接受她的約束：晚上不要在外過夜，出去和朋友吃飯一定要匯報，其他異性朋友不能坐副駕駛等等。更重要的是：不要欺騙她，失去一次信任就失去了全部自由。

▍4.雙子座

雙子座的女朋友會很吸引你，能聊、能撩、會玩，簡直讓你欲罷不能，被吃得死死的。她敢說敢做，腦袋裡有很多新奇的想法，和她在一起似乎總能收穫小驚喜。

但是雙子座情緒變化莫測，即使你小心翼翼都很難把握。異性緣方面，實在是太好，會讓你很困擾，非常沒有安全感。

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