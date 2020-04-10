四月到來，以下4個星座在本月的運勢特別好，一定要好好把握喔！

▍1.雙子座（5.21-6.21）

雙子在4月時也將延續3月的好運，因此當度過三月月底的小麻煩後，雙子在四月的運勢將迎來新的天地和氣象，桃花朵朵，追求者非常多！

月初時，雙子座感情的領域隨著3日「婚神星沖日」而得到了許多提升的能量，所以在這個月裡單身的雙子可以考慮開始新的戀情了！比如網戀的雙子，可以選擇在這個月見面，或者有暗戀對象的雙子可以試著將他們約出來告白。尤其是在13至19日的時候，可能是受到「三星伴月」的影響，你在這個月裡將收穫不少桃花，自己在物質和感情的領域充滿了邂逅和機遇，所以你要好好把握時機，不要因為過去的傷痛，就變得畏縮不前，以至於錯過了一段好的姻緣！

不過，在桃花出現的時候，雙子還要注意這些桃花背後伴隨的競爭者和小人，尤其是社交方面，要多加註意別被壞人陷害！至於事業方面，在這個月裡，你的機遇和挑戰將一起出現，對你來說將是個豪賭的轉折！

▍2.獅子座（7.23-8.22）

因為在上個月裡，獅子經歷了不少倒霉的事情，所以在這四月時，你的心態已經變得十分平穩，有足夠的勇氣來迎來新的挑戰。因此這個月的生活即使沒有太大起伏，也會讓你感覺非常開心！

可能是受到了海王星的影響，獅子在月初時就好運不斷，在自己喜歡的領域充滿著各種機遇！就算不去尋求更高的挑戰，你在這個月的運勢也會穩步向前。而等到「三星合月」（木星、土星、火星合月）的時候，獅子在這個月的運勢將迎來質的攀升，對你來說算是個不可多得契機，無論是事業，還是愛情，甚至是財運都有著明顯的變化，可謂是獅子在2020年迎來的最大轉機！

雖然你在這個月裡的正桃花不如雙子那麼多，但貴人卻是其他任何一個星座都不能比擬的，所以在這個月裡你的人際關係會迎來一個高峰，將收穫不少有利的好友或合作夥伴，為2020年後面的日子做了一個很好的鋪墊！

至於感情方面，獅子在這個月裡會因為各種原因參加不少聚會和活動，能遇見許多有好感或心儀的異性。但2020年裡因為木星一直在你的6宮，所以你的伴侶更可能出現在事業領域方面，這次遇見的桃花也只能算是一種樂趣和艷遇！

▍3.處女座（8.23-9.22）

到11號這幾天，金星會來到你的事業宮，並大部分時間都處於這個宮位，所以不僅會讓你的事業及人緣得到很高的提升，你在事業上的桃花也會大大的增加。因此在這個月裡，你會特別注重自己的個人的形象，比如開始在意衣著，妝容或身材等等，讓自己有種煥然一新的感覺，以至於吸引到不少異性的目光！不僅如此，在月初時，你還會受到一些異性貴人的賞識，遇到一些成熟又有魅力的異性，感情和事業都將迎來新的進展！

至於財運方面，因為受到「三星合月」的影響，你可能會收穫一些偏財，比如拿到一些分紅，或者購買了一些好的股票，基金等等，物質方面得到很大的提升。

而在月底時，太陽將到達你的冒險地帶，新月將在那時到達，這將給你很大的幫助。你在這個期間，不僅情感爆發，還會收穫不少靈感，對自己的人生有了新的認知，無論是愛人、戀人、還是情人，都會再次迎來新的提升！

▍4.水瓶座（1.20-2.18）

3月末一直延續到4月的上半月，生日在1月的瓶子壓力可能會很大。因為還未調整心態，從上個月倒霉的生活狀態中脫離出來，所以在四月初期時，水瓶的整體運勢並不像前幾個星座那樣好，總是莫名會有種危機意識，讓心情很不順暢。

但當金星進入了雙子座後，你的生活會逐漸多姿多彩起來，所以你要穩步向前，慢慢提升自己的運勢，不要進行太大操作，不然可能會影響自己的整體運勢！那時金星來到你的戀愛宮，這個月大部分時間都在這個宮位，你可能會喜歡浪漫的感情，變得特別喜歡玩耍，在這期間如果遇到那種能玩到一塊，發現興趣愛好相似的人，會陡然產生好感，會有許多玩樂的機會。尤其是單身的水瓶，在這個月桃花會非常旺盛，要麼通過聚會認識，要麼是相親，可能會收穫一段屬於自己的愛情！

而到四月中旬，水星進入了白羊，水星將使你有更強的表達能力，你也會不安於室，想外出走走或與人交流個人經驗，那時你將收穫不少工作或才能方面的朋友，收穫一些新的愛好。

不過在月底時，太陽來到你的家庭宮，水星也進入了金牛座，隨後一天還與土星形成硬角度，你會因為各種家務事而變得煩不勝擾。比如買新房，或增添新的家具，新的成員等等，一直圍繞家庭做著規劃和活動，面臨不少現實的阻礙！

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