面對全球大流行的新冠肺炎（COVID-19）疫情，從亞洲一路燒到歐美地區，讓起初打算「佛系防疫」的英國全淪陷，連首相強生（Boris Johnson）也住進加護病房醫治，面對不斷攀升的確診病例，有位本業是醫生的選美佳麗站出來了，她公開表示自己要回到前線協助病患。

這位選美皇后是今年24歲的巴莎穆克吉（Bhasha Mukherjee），以黝黑性感的身材配上陽光般燦笑成為許多人心目中的女神，同時是一位擁有雙學位的英國印度裔醫生，曾奪下2019年英格蘭小姐（Miss England）后冠，更同年參選世界小姐（Miss World）選美拿下前40名的優異成績。

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根據CNN報導，巴莎穆克吉（Bhasha Mukherjee）她已從海外慈善機構返回英國，打算在冠狀病毒大流行期間繼續擔任醫生。面對整個世界都處在疫情慌亂的狀態，她表示：「這真是令人難以置信，我想成為其中的一員，而且我知道我可以提供幫助。」面對願意脫下后冠重披醫生袍救人的她，也讓許多人相當感動。

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