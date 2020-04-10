女星郭雪芙外型甜美、氣質空靈，2011年在電視劇《真愛找麻煩》中飾演黑道千金「黎兒」爆紅，從此戲約不斷、成為一線偶像劇女神。近日，她的演藝觸角再往網路延伸，除了自己開了YouTube頻道，還和知名網紅蔡阿嘎合作拍片，卻被截到雙下巴跑出來的照片，引起熱議。

影片中，蔡阿嘎安排郭雪芙玩「台語猜謎」遊戲，只見郭雪芙絞盡腦汁講出不輪轉的台語，還講出「鏟屎」兩個字，字幕更打上「女神崩壞」來形容。為了想辦法破關，郭雪芙在遊戲過程中時不時擠眉弄眼，被蔡阿嘎截了一連串「表情包」放上網路，笑說：「哈哈哈～雪芙的表情實在太可愛了～整個有戀愛的感覺！感謝女神來玩！」

照片中，郭雪芙頂著齊眉短髮，看起來格外清爽可愛，不過臉型似乎圓潤不少，還被拍到雙下巴，讓網友驚訝不已，直呼：「雪芙會開心你放她這張照片嗎」、「4不4胖了」、「好像變豐滿了」雖然郭雪芙在影片中就自嘲有點肉，但大部分的網友仍覺得現在的她很可愛，推測應該是角度問題。