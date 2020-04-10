聊到眼周保養，許多人就立刻想到眼霜等眼周專用保養品，但這樣的保養是真的必須嗎？綠藤主張「眼周保養需求與臉部其實大同小異」，若想要滿足保養需求，應該選擇活性密度更高的保養品才是正解。

「眼周保養需求與臉部其實大同小異」符合真實嗎？皮膚科醫師蔡依倫解釋，眼周與臉部保養的相同點是，眼周肌膚就是臉部肌膚的一部分，兩者結構相近，同樣需要完整的保濕機制，也同樣能夠透過保養品活性成分的幫助，對抗老化與外界的刺激傷害。而「小異」之處在於，眼周肌膚的角質較薄、油脂分泌較少，加上每天眨眼、揉眼、卸妝等動作，讓眼周成為容易透露年齡的部位。關於眼周保養品是否必須？蔡醫師則表示「就成分而言，並不容易判斷一般眼霜與乳霜的不同，消費者不應該迷信保養越多越好，而應當從簡單開始，找到最適合自己的保養方式。」一般眼周會特別需要保養的族群，通常是乾性肌的人、表情多的人、常上眼妝的人或在意細紋的人，而這些族群則可以考慮「活性密度更高」的眼周保養品來滿足自己的保養需求。

綠藤生機共同創辦人廖怡雯表示：「高活性成分密度，是成就真實眼周保養的第一步！」眼周護理產品的研發重心，不只是在綠藤 2400+ 個不使用的非必要成分清單限制下，找到有益肌膚的成分，如何突破劑型的限制，讓活性密度超過 30%，也是研發過程中的重大挑戰。

澄澈眼部雙精華靜置時呈現右方油水分離貌，使用前需搖晃讓水相、油相保養成分均勻混合如左方狀態再行使用。（圖／邱映慈攝影）

延續綠藤臉部保養人氣商品「綠色海洋精華油」的經典成分，澄澈眼部雙精華的上層油萃精華中，添加了來自布列塔尼海域的海洋藤竹油萃成分，更跨越海拔 2000 米，採集庇里牛斯山的高山湖泊中生長的兩種特殊藻類成分─澄澈湖藻萃取、高山湖藻萃取。這些天然成分除了實證能改善紋路，更能提升眼周的緊緻度與明亮感。

澄澈眼部雙精華看起來質地接近油狀，但推開後因含有水相成分因此吸收非常迅速。（圖／邱映慈攝影）

而在下層透明的水相精華中，取代純水做為整瓶精華液基底的，是實證有效提升肌膚含水量30% 的印度刺竹發酵萃取物，而集結紫蘇葉、德國洋甘菊、光果甘草根、積雪草、蜀葵花、西洋蒲公英與三七草等七種舒緩修護功能草本的「專利修護七方」，更為敏感脆弱的眼周肌膚，抵抗頻繁活動、上妝等外界刺激。

澄澈眼部雙精華推薦使用於眼周按摩，取2滴精華分別放於中指、無名指，並輕柔點按在眼下。（圖／邱映慈攝影）

以中指和無名指由眼頭輕輕往太陽穴位置拉提，並在太陽穴部分輕輕拉提停留，接著再使用食指指節按摩眼下及眉毛上方，即完成眼周按摩保養。（圖／邱映慈攝影）

如果現有保養慣例已經讓眼周維持良好狀態，你可能不需要眼周保養品。但如果你仍然渴望讓眼周擁有更高規格保養方案，4/10起，綠藤澄澈眼部雙精華將在官網、門市與各大通路登場。目前綠藤也推出母親節檔期超值組合，包含4/15開賣的「亮眼純粹保濕組」可用NT2,100元的超值價格入手新品澄澈眼部雙精華和純粹保濕精華液，等於是打了82折；另外還有全檔優惠的「亮眼修護精華組」可用82折入手新品澄澈眼部雙精華和活萃修護精華露，想要體驗這款眼部新品絕對不能錯過此波優惠組合。

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※公佈時間 ｜ 2020/4/23

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