去年植村秀推出「無極限超時輕粉底」就因為持久、遮瑕、輕薄等特性而受到大家的熱烈討論和推坑，今年夏天前夕更接著推出無極限新成員「無極限持久粉底棒」，專櫃首創「去油」粉底棒，超輕感的霧面質地，可用來快速完妝、去油補妝、打亮及修容，四效合一隨心所欲！

無極限持久粉底棒NT1,750元。（圖／邱映慈攝影）

「無極限持久粉底棒」含有全新智慧吸油柔焦粉末，柔焦粉末能夠針對易出油的毛孔遮瑕，同時吸取過剩皮脂。此外，還添加日本米萃取，內含保濕效果，同時協助抵抗暗沉，外出補妝使用，塗抹瞬間立即去油，恢復霧面乾爽的妝效，如同剛完妝般完美。全新「超輕感服貼科技」使綿密霜狀粉底棒接觸肌膚的瞬間，立即轉換成超絲滑、超輕盈、超好推勻的持久霧面柔焦粉體，完全顛覆過往粉底棒給人的黏膩厚重印象。搭配「無極限超時輕粉底」及「#55零刷痕粉底刷」在毛孔處疊擦，瞬間修飾隱藏毛孔，就像自己的第二道完美肌膚般輕盈自然。

兩張人工皮皆戳有模擬毛孔的小洞，可看出使用植村秀的人工皮對於毛孔修飾力極佳，他牌則仍看得出彷彿白芝麻一般的毛孔。（圖／邱映慈攝影）

植村秀國際首席彩妝師暨產品設計師淺野裕司，研究亞洲人臉型及上妝手法，特別設計出獨特的水滴狀造型，下方水滴弧形可以使用於臉頰、顴骨下方等大面積臉部位置；水滴尖端處設計則可以針對細小的T字鼻樑、眉骨等位置精準上妝。全新亞洲12色選，就算彩妝新手也能輕鬆打造更立體精緻的底妝，瞬間小臉、山根立現。

選擇較深色號的粉底棒畫於想要修容的地方，再用手指推開，就能簡單完成修容，而且不會有粉痕。（圖／邱映慈攝影）

無極限底妝系列有多種搭配方式：可以疊擦在粉底液上打造無瑕妝容，也可以隨身攜帶補妝使用，另外也可以疊擦在毛孔粗大的地方控油與隱形毛孔，還可以使用不同深淺粉底棒打亮及修容，最後一步搭配蜜粉或定妝噴霧全臉定妝，底妝將隨時完美無懈可擊！

水滴型的筆頭可精準塗抹需要修飾的區域，搭配植村秀55粉底刷使用可更快速完成服貼底妝。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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※獎品內容 ｜ 植村秀無極限持久粉底棒*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。