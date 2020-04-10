Omito好立多「立能量Beauty＋女性青春維麗凍」建議售價1980元。（智宇生醫提供）

「「立能量ENERGY＋男性活力膠囊」，建議售價1580元。（智宇生醫提供）

全球流感肆虐，加上近期疫情持續延燒，民眾對於自身免疫保護與健康意識持續提升，樂齡族群的健康照護也受到市場關注。

由智邦科技旗下投資的「智宇生醫」，與台灣粒線體應用公司合作，針對「粒線體」推出應用保健食品，此次兩家攜手發表研發專利「Dynamito MAPEs ® -粒線體活化因子」，推出保健食品品牌「Omito好立多」；並針對中老年族群與銀髮照護市場，推出「立能量ENERGY＋男性活力膠囊」，與「立能量BEAUTY＋女性青春維麗凍」兩款保健食品。

智宇生醫董事長史攸南表示，智宇生醫從國人健康需求出發，以先進科技搭配生醫技術，打造符合現代人需求的保健食品，更與台灣粒線體密切合作，結合粒線體應用技術研發，期許能為台灣消費者提升健康生活品質。

台灣粒線體董事長鄭漢中博士也說明，台灣粒線體是本土創立，並獨家擁有粒線體分析技術，和粒線體新藥研發，並與台灣多所醫學中心建立合作開發計畫，希望為樂齡族群帶來健康福音。

嚴選瑪卡、葡萄糖酸鋅、透納葉、蕁麻根、綠茶萃取等天然配方，針對男性中年的生理情況，所推出的「立能量ENERGY＋男性活力膠囊」，售價1580元；而添加膠原蛋白、原酵母、積雪草、鮭魚精華等主要成分，為女性調理的「立能量BEAUTY＋女性青春維麗凍」，售價1980元，即起將於Omito好立多線上商店、郵政商城、Yahoo奇摩購物中心，及MOMO購物網等電商通路販售。