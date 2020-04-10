隨著時代的變遷，不少女生越來越有經濟能力，甚至嘗試創業自立門戶，有名1993年次的超正老闆娘，年輕輕輕就開了一家咖啡廳，很快地受到外界矚目。

這名26歲的女老闆叫黃珮綺，從逢甲大學統計系畢業後，並沒有繼續攻讀研究所，她選擇和妹妹在台中合資開咖啡廳，除此之外，她們還接客製化服務，像是設計環保餐具或保溫瓶，頗具商業頭腦。

在 Instagram 查看這則貼文 珮綺💕ᶜᴴᴵ（@chichi__peggy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 下午 9:04 張貼

除了顧店內生意，外型亮麗的黃珮綺也懂得行銷自己，常常在社群平台曬出美照，吸引3.4萬網友追蹤，其中一張她綁著兩個小包頭，身穿紅色合身旗袍，S型的曲線一覽無遺，裙擺還開衩到腰部，秀出渾圓美尻和蜜大腿，引起網友騷動，直呼：「犯規 太正」、「這樣是可以的嗎」、「好辣」、「沒穿內褲」。

在 Instagram 查看這則貼文 珮綺💕ᶜᴴᴵ（@chichi__peggy）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 24 日 下午 7:31 張貼

而她和妹妹的好基因，其實是來自媽媽，去年母女三人同遊日本，一起穿著粉紅色的親子裝留下倩影，站在中間的媽媽不只打扮年輕，皮膚狀況也很好，讓網友激讚：「哇賽，媽咪好年輕」、「是姐姐吧」、「都是美女」。