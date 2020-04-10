想必許多想在今年飛日韓看櫻花的人都撲空了，但賞不到櫻花沒關係，至少還能看正妹療癒一下！這位來自韓國火辣美女在IG上小有名氣，不僅五官精緻到無可挑剔，更連身材都只能用婀娜多姿來形容，身高170cm的她擁有一雙長度逆天的美腿，更連三圍都超驚人，以32D、26、36的不科學身材累積了61.4萬人追蹤。

這位顏值超高的正妹名叫 지성，身材超好的她目前擔任平面模特兒，經常拍攝許多尺度大膽的美照，更會時不時就上傳社群平台跟粉絲們分享，尤其在每套穿搭中，都不忘秀出一對養眼的海咪咪，近日她單穿一件低胸黑色小可愛迷你裙就入鏡，胸前僅以4條交叉的細線裝飾，差點擋不住渾圓的美胸，火辣指數破表。

在 Instagram 查看這則貼文 지성 Model（@jeee622）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 上午 12:00 張貼

風格多變的她相當熱愛歐美風格的性感穿搭，不論是貼身的豹紋洋裝，還是帥氣的皮革馬甲都駕馭的超好，配上她一頭金髮真的超亮眼。而對於看似天生的好身材，她曾大方表示：「都要靠積極健身才能維持。」各位想在夏天辣一波的女孩們快動起來吧！

在 Instagram 查看這則貼文 지성 Model（@jeee622）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 27 日 上午 4:39 張貼