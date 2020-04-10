HUGO BOSS也盡一份心力對抗疫情，位於德國麥琴根總部正全力以赴製造口罩，除廠房外、會議室也經改造成為口罩工作間，配備縫紉機及其他相關設備，讓所有人員共同加入生產行列。

HUGO BOSS德國麥琴根廠房正全力製作生產口罩支援共同對抗疫情。（品牌提供）

與此同時，HUGO BOSS亦開始投入防護衣的製作，期望為醫護人員提供進一步的支援，而由總部設計的防護衣制服原型已經就緒。接下來的數星期內，這些防疫物資便會捐贈予當地公共機構。