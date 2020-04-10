BOSS德國廠房、會議室改建 生產口罩、防護衣 19:252020/04/10 中時 潘鈺楨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 HUGO BOSS也盡一份心力對抗疫情，位於德國麥琴根總部正全力以赴製造口罩，除廠房外、會議室也經改造成為口罩工作間，配備縫紉機及其他相關設備，讓所有人員共同加入生產行列。 HUGO BOSS德國麥琴根廠房正全力製作生產口罩支援共同對抗疫情。（品牌提供） 與此同時，HUGO BOSS亦開始投入防護衣的製作，期望為醫護人員提供進一步的支援，而由總部設計的防護衣制服原型已經就緒。接下來的數星期內，這些防疫物資便會捐贈予當地公共機構。 HUGO BOSS德國麥琴根廠房正全力製作生產口罩支援共同對抗疫情。（品牌提供） #BOSS #防護衣 #德國 #廠房 #會議室 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶抗疫商機 紡織廠改攻防護衣 04:102020/04/06 產業．科技 疫情後將無酒可喝？ 德國逾千家釀酒廠恐破產 10:402020/04/06 兩岸 關廠防疫 汽車產業恐損失逾千億美元營收 00:042020/04/07 財經 德國今年GDP恐萎縮4.2％ 21:212020/04/07 財經 三星上季財測 優於預期 04:102020/04/08 全球財經 《業績-電機》氣立3月營收月翻倍 攀18月來新高 10:342020/04/08 財經 氣立3月營收月增1.36倍 04:102020/04/09 證券．權證 防疫國家隊夠力 15檔強漲 04:102020/04/10 證券．權證 防疫備戰 竹縣副議長贈國小生乾洗手 18:182020/04/10 生活 時尚熱門新聞 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 TWICE SANA「背部全光、M字腿」！上下都露網讚爆 - 星光 - 時尚 170cm正妹胸前4條線 躺床倒出雙球 - 星光 - 時尚 戀愛中打死也不會主動的星座男TOP3 - 運勢 - 時尚 江祖平「深V到肚子」裡面沒穿！41歲神顏美翻了 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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