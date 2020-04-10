在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續下，人人都戴起口罩防疫自保，不過除了防止病毒入侵，戴口罩僅會露出一雙眼睛，也意外增加每個人的神秘感，因此出現「口罩美女」一詞，不少人都認為戴上口罩會變漂亮、變帥，近期網上就瘋傳一位「大眼正妹」，全身散發仙氣，讓人一看就愛上她。

這位美女是來自大陸浙江的「梨渦允允」，1997年出生的她今年23歲，原來她在網上早就是小有名氣的直播網紅，也時常接拍模特兒工作，個人微博已經累積超過15萬粉絲，是不少人心目中的宅男女神，近期她發出自己口罩自拍，一雙水汪汪大眼睛電力超強，讓人看了直呼「有初戀的感覺」。

這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）
這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）

梨渦允允的嘴角左右兩邊都有著淺淺的梨渦，一旦笑起來就會露出可愛的凹陷，甜美到就像公主一樣，她的日常穿搭也走一個青春少女路線，不過偶爾還是會小露性感，先前有發過比基尼辣照，可以發現她的身材纖瘦、皮膚白皙，更有著一雙迷人大長腿，相當討喜。

在 Instagram 查看這則貼文

梨涡允允（@liwo_yunyun）分享的貼文 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

梨涡允允（@liwo_yunyun）分享的貼文 張貼

這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）
這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）

這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）
這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）
這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）
這位口罩正妹是來自大陸的「梨渦允允」，本身就是小有名氣的直播網紅。（圖／摘自微博@梨渦允允）

疫情肆虐！網球界妙麗辣秀「雙球下緣」直呼想逃離隔離區

大馬最正辣媽 Yumiko 居家隔離釋放雙彈！甜笑擠胸電暈粉絲

空姐停飛怒曬雙球！單肩泳衣挖空炸出馬甲線

迪麗熱巴褲頭擠出肉！防疫身材走鐘自曝：最近胖了

#大陸正妹 #梨渦 #美女 #允允 #網紅 #甜美 #口罩 #大陸 #比基尼 #少女