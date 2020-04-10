為了減低新冠肺炎的感染率，不少人都變成了宅男宅女，而在家最佳打發時間的活動，當然少不了追劇、看電影，不過最近各個大型盜版免費串流平台如楓林網、小鴨、Gimy等都被下架，收費的串流平台的流量及使用者加入人數就相對增加，像愛奇藝更發現自8日楓林網遭查封後，翌日的非會員進站人數就再度大漲50%，達近3個月以來的最高峰，可見未來將有不少民眾有機會加入付費會員的行列。

KKTV熱播日劇《戀愛可以持續到天長地久》。（KKTV提供）

KKTV熱播台劇《想見你》。（KKTV提供）

不過其實自疫情開始擴散以來，各種付費平台的使用量也陸續增加，像KKTV的數據就顯示出，1月到3月的流量已比去年同期成長了85%，就連觀影時數也比去年同期成長了50%，就連舊的「非跟播劇」也比去年成長了14%，反映出民眾因在家時間拉長，光追跟播劇已經不足已解悶，因此就連舊的連續劇也會翻看，加上TVB在台的營運平台於2月終止後，KKTV成為了台灣最大港劇片庫，也吸引了不少港劇迷加入。

愛奇藝熱播韓劇《夫婦的世界》。（歐銻銻娛樂提供）

愛奇藝熱播陸劇《鬢邊不是海棠紅》。（歐銻銻娛樂提供）

而經觀察發現，目前民眾都會依個人喜好去加入各種不同影音串流平台的付費會員，如KKTV上前十大熱播的都是以日劇為主，站上的跟播日劇也與日本的熱門劇幾乎同步，像在日本收視衝破15%大關的《戀愛可以持續到天長地久》，就是最近熱播第1名。至於愛奇藝則是以韓劇、陸劇，以及韓、陸綜藝為主，要說最近最夯及討論度最高的，莫過於韓劇《 夫婦的世界》，內容大尺度以外，不少網友更稱其為「灑狗血劇」，引來不少人入坑。

愛奇藝熱播自製大陸綜藝節目《青春有你2》。（歐銻銻娛樂提供）

KKTV熱播動畫《鬼滅之刃》。（KKTV提供）

兩大追劇平台推優惠 追劇抗疫超輕鬆為了讓廣大的民眾都能安心在家追劇，KKTV最近就在21日前推出了「娛人養成計劃」專案，提供限量21天免費體驗序號，更為用戶整理了3大主題片單「跟播劇、熱播劇、口碑劇」，只要到活動網址登入帳號，輸入「KKTV21HABIT」即能使用，務求讓大家能「不出門就能拯救世界」。

愛奇藝台灣站就同時擁有會員付費及免費看2種機制，VIP會員可觀看專享劇集、數千部免費影音內容，每月更可獲得2張電影租用券觀看最新電影，若單片購買則可以8折優惠的64元購買單片，而就算是免費會員也有熱門免費看專區，像《Running Man》、《青春有你2》及《浪漫醫生金師傅2》都能免費觀看，另外還能透過觀影累積點數以換取VIP天數，進階享受離線觀看、去廣告、最新集數搶先看等專屬權益。