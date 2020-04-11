人善良心軟是好事，但是太過心軟總是給自己帶來很多困擾，讓自己受委屈。凡事要有個度，做人要有個界限，不能一味心軟，該強硬的時候一定不要心軟。

▍第三名：天秤座

天秤對人很溫暖，特別容易心軟，甚至有的時候心軟到自己都生氣。對身邊的人，只要是對方提出的，自己能辦到的，天秤都會答應並且努力辦好。有時候遇到特別委屈、特別受傷的事情，他也會勸自己想開些。

天秤總是對人很友善，對誰都很好，但是這樣時間久了，容易成為大家心中的「老好人」什麼麻煩差事都想丟給你，一旦拒絕還容易被埋怨。不要太心軟，不是所有人都值得這樣對待。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹內心有些怯懦，遇到事情容易逃避，其實是因為心太軟，對別人心軟，對自己也心軟。在面對背叛和欺騙時，巨蟹總是自己難受，也不願意復仇，做一些傷害別人的事情。面對曾經傷害過自己的人，還能夠真誠相待。當然有時候也不太好，尤其是面對前任，這種心軟會讓巨蟹的態度不夠明確，造成不必要的誤會。

▍第一名：雙魚座

雙魚真的超容易心軟，他本性善良、性格溫和，人比較單純，很容易相信別人的話，以為所有人都像看起來那麼真誠。面對別人的傷害，雙魚也總是自己承受，會站在對方的角度理解他，一旦他道歉，就願意相信、原諒。

除此之外，雙魚完全不會拒絕別人，生怕自己的一個「不」字會傷害到對方脆弱的小心靈，為此雙魚總是絞盡腦汁回應或者自己吞下委屈答應。事實上，對方沒有你想像的那麼脆弱，一個拒絕雖然會傷及顏面，但也會避免很多麻煩，避免自己受委屈。所以有的時候，該狠心就要狠心，不要一味遷就，一直心軟。

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