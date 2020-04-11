全球受到新冠肺炎疫情影響，不少歐美國家紛紛宣布封城封國、在家上班防止疫情持續擴散。而身為皇室成員的威廉王子夫婦，近日也被迫在家隔離，但他們依然關心疫情，特別視訊禁足期間仍在工作的家庭，凱特王妃的「居家穿搭」頓時成為話題。

曾以「佛系防疫政策」對抗肺炎的英國，在查爾斯王儲及英國首相中鏢後才陸續頒布「禁足令」等防疫措施，而經常代表皇室飛往各地參訪的威廉王子與凱特王妃一家也被迫暫停所有行程，帶著小王子、公主移居郊區抗疫。不過，心繫百姓的兩人，即使暫停行程也和上班族一樣持續在家工作。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 下午 5:01 張貼

8日晚間，官方IG便上傳一段影片，原來是威廉夫婦透過視訊慰問禁足期間依然堅守工作崗位的家庭，只見凱特王妃溫柔的與各個家庭親切的打招呼並打氣，而她所穿的駝黃色公主袖上衣也意外成為亮點。眼尖的網友發現凱特王妃所穿的上衣便是她最愛的平價品牌Zara，雖價格不高穿在她身上卻依然時尚、優雅，讓「帶貨王妃」封號更加響亮。