「電眼女神」林韋君外型陽光甜美，出道20年累積大量戲劇作品如《麻辣鮮師》、《海豚灣戀人》、《世間情》等，當紅時期聲勢媲美林心如、陳喬恩等，這幾年她成為斜槓一族，當起瑜伽老師，在網路曬出多張運動照，S型的身材完全沒留下歲月的痕跡。

林韋君透露這幾年接了不少人情戲，有的連酬勞都沒有收到，感嘆演藝圈環境不穩定，於是考了瑜伽、香氛、花藝3張證照，目前在運動中心和公司行號教瑜伽，她表示：「陽光、瑜伽、水是我生活的三大元素」附上一張穿著桃紅色比基尼做瑜伽的照片，她雙手和雙腿交纏，只有頭和臀部在地面，高難度的動作引起讚嘆，而她的體態更是穠纖合度、勻稱又結實，粉絲看了直呼：「超美的線條」、「運動帶來的改變」、「好美的曲線與膚色」，還有人一度認不出，好奇發問：「林韋君美女這個是妳本人嗎？怎麼看不出來呢？」林韋君笑回：「是我啊！因為看不到臉所以認不出來嗎？」