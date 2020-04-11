香港女星劉溫馨（Lau Wan Hing）以精緻五官及甜美臉蛋走紅，過去更因在2013年香港小姐競選中獲得第四名迅速累積不少人氣。近期受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大家都以盡量不出門為目標抗疫，因此劉溫馨除了曬比基尼照撫慰粉絲，更特別親自示範「居家瑜伽」，秀身材同時激勵粉絲動起來。

在連續14日的運動打卡活動中，劉溫馨天天準時上傳影片到IG上跟粉絲們分享，表示自己：「每天在家運動5mins！」只見她穿著運動內衣及短褲，趴上瑜加墊努力拉直美腿、做棒式鍛鍊核心肌群，其中在調整鏡頭位置的時候，更意外露出酥胸跟火辣事業線，可看出她的身材真的很勻稱，畫面超養眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Lau Wan Hing 劉溫馨💜（@lau_wanhing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 下午 11:14 張貼

性感健身的片段一曝光，讓粉絲們看了紛紛大讚「多花點時間做瑜珈真的不難」、「身材好好的運動女神」、「天天都要看你的影片」、「柔軟度超好耶」。

在 Instagram 查看這則貼文 Lau Wan Hing 劉溫馨💜（@lau_wanhing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 上午 7:45 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Lau Wan Hing 劉溫馨💜（@lau_wanhing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 下午 4:13 張貼

劉溫馨目前主要活躍在戲劇圈，有《多功能老婆》、《牛下女高音》、《致所有愛過的人》、《愛美麗狂想曲》、《機場特警》等多部作品。

在 Instagram 查看這則貼文 Lau Wan Hing 劉溫馨💜（@lau_wanhing）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 28 日 下午 11:44 張貼