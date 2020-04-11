儘管香奈兒J12的世界只有「黑」與「白」兩色，還是讓人陷入「選擇困難症」，無法取捨。為了解決所有香奈兒迷的困擾，香奈兒在2020 年推出黑白雙色兼具的J12 Paradoxe腕表，讓香奈兒迷再也不再陷入兩難（還是，這下更難選擇了？）。

香奈兒於2000年發表第一支黑色J12陶瓷腕表，迅速在表壇掀起黑色陶瓷表的流行風潮，隨及在2003年更率先發白色陶瓷J12腕表，將非黑即白的簡約時尚注入表壇，並以獨特設計六度贏得日內瓦高級鐘錶大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE，簡稱GPHG）大獎的肯定，迄今無人能出其右。

香奈兒J12櫃前常看到這樣的畫面，客人左右手各拿了一支黑色和白色J12，左看右看，比來比去，就是下不了決心，該挑黑色？還是白色？為了慶祝J12上市二十周年，同時又能延續J12非黑即白的簡約時尚，香奈兒推出兩個全新系列的J12腕表，遊走在黑白之間，讓經典的黑白簡約時尚更添新意。

★J12 Paradoxe黑白雙色

J12 Paradoxe腕表，是白與黑、日與夜，光與影的神祕結合。在耐人尋味的巧妙工藝下，將黑色陶瓷表殼與白色陶瓷表殼合而為一，接縫處完美隱形，猶如天然合成，就如同看不到接縫的香奈兒外套收邊，考驗工藝的精巧。

表殼、表盤和表圈，分別以黑白雙色元素交錯，搭配得恰到好處。純白無瑕的表盤，右側迎來一抹深邃的黑。表圈最初飾以黑色，緊接運用白色描繪，黑白雙色的巧妙運用，一線之隔，彼此突顯、相互襯托，黑之餘白，白之餘黑，彼此優雅共存。

香奈兒奢華鑲鑽版的J12 Paradoxe腕表，以鑽石取代白色陶瓷表殼，更添奢華，約613萬9000元。（CHANEL提供）

奢華鑲鑽版的J12 Paradoxe鑽表，則以鑽石取代白色陶瓷，在一逕的黑色陶瓷表上，勾勒一排閃耀璀璨的鑽石，猶如黑夜中一抹銀河繁星，在黑色陶瓷的襯托之下更加閃亮耀眼。

J12 Paradoxe目前預計會在6月上市。