黑白，是極簡時尚的經典，但如果能褪下黑色、凌駕白色，達到無色透明的最高境界，應該就是最上乘的極簡了。香奈兒的J12-X Ray，就是純粹透明的極簡代表作品，超越了黑白色彩的框架，以透明藍寶石水晶表殼彰顯J12腕表的「無色」最高境界。

J12-X Ray腕表搭載全新機芯Caliber 3.1，不僅表殼透明，就連底板、計時表橋及齒輪橋也以藍寶石水晶製成，整支表猶如隱形消失一般，可讓光線完全穿透，不僅可看到齒輪，就連齒輪上繡製的蕾絲花紋也看得清清楚楚，每一個組件的厚度不超過0.5毫米至1毫米，機芯的組裝需仰賴頂尖製錶工匠的精巧、耐心和專業工藝，耗時一星期才能完成。

整支表清徹透明的香奈兒J12-X Ray腕表，就連表鍊也採用透明藍寶石水晶，詮釋透明無色的極簡最高境界。（CHANEL提供）

藍寶石水晶製成的表盤鑲嵌長階梯形切割鑽石時標，12顆鑽石時標猶如懸浮空中，夜光表圈鑲嵌總重約5.46克拉長階梯形切割鑽石，表冠飾以一顆凸圓形的切割鑽石，由於整支表幾近透明，可讓光源從四面八方無礙注入，讓鑲嵌的鑽石更加閃亮奪目，且讓白金製成的指針更加突顯。

J12-X Ray就連表鍊也是透明的，這也是品牌首度採用透明藍寶石水晶表鍊，好讓整支表的視覺感達到輕盈通透的境界，精湛的工藝無可匹敵，自然稀有，限量僅12只，預計年底上市。