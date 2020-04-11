長相甜美精緻的大陸女星 Angelababy（楊穎）不僅戲約不斷，更因外型突出成為時尚圈內的寵兒。近期，Angelababy登上大陸版《NYLON》（尼龍深圳青年）雜誌，成為4月號的封面人物，拍攝一系列浪漫的春季大片。
一改過去的甜美公主風，她綁上一頭超長髮的麻花辮，看起來瞬間年輕了10歲，更換上一系列 Adidas Originals 中性又帥氣的運動裝，巧秒混搭透膚紗裙、絲襪褲等配件，更直接把蕾絲內衣外穿，展現另類的潮流質感風。粉絲看了紛紛大讚：「不愧是可鹽可甜的春日女孩」、「baby真的什麼都可以駕馭」、「最美的辣媽」。
今年31歲的 Angelababy 出道多年，甚至步入婚姻成為人母，回顧過去她表示：「感恩過去所有的可能性，更加珍惜當下的來之不易。」有了成長、收穫跟閱歷，依舊不減少女的元氣感，歲月也給了她小女人的隨性和灑脫，她始終認為自己是「一個愛大笑的文藝青年。」
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。