念藝術大學的女生多半給人氣質的印象，有名就讀台藝大美術系的正妹「羽晴Min」，擁有甜美秀氣的臉龐和不科學的好身材，加上敢拍攝大尺度外拍，很快地在網路累積上萬粉絲。

羽晴時常在社群網站分享外拍美照，其中一個系列是穿比基尼搭公車，只見她綁著雙馬尾、戴著眼鏡，褪去身上的水手服，飽滿雙峰從中露出，連水蛇腰和翹臀都大膽展現，清純又不失性感的打扮引起網友暴動，紛紛留言：「整台公車都是妳的伸展台」、「眼鏡娘 可愛」、「這軟萌的感覺也太棒了」，還有人好奇提問：「是痴漢巴士系列嗎？」她神回：「公車上的癡女（?）」

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羽晴透露會踏進模特兒圈的契機，是有天看到報紙上有漂亮女生在外拍，好奇心驅使下也加入外拍臉書社團，隔天就火速敲定攝影師，開始模特兒之路。由於她的外型相當突出，吸引不少出版社邀約拍攝寫真，但她目前把重心放在課業，坦言：「現在出寫真集的人太多了，如果真的要做我應該是自費印刷，然後自編自排用心的完成。」