奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周水瓶座事業運最旺，射手座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺。另外雙魚座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:15

整體運勢★★

解析:下周牡羊座朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題，在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法，並且適時的放鬆自己，或許能改善許多喔！

▍金牛座

開運顏色:黃色

幸運數字:62

整體運勢★★★

解析:金牛朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得難以負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望提升，因此會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，「量力而為」會是你下周必須要學習的課題，要好好斟酌可別讓自己累過頭囉！

▍雙子座

開運顏色:紅色

幸運數字:45

整體運勢★★★

解析:下周雙子的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時後要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

▍巨蟹座

開運顏色:綠色

幸運數字:85

整體運勢★★★★

解析:下周巨蟹朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周，唯一美中不足的是下周會太著重在思考層面，導致行動力些許的下降，所以建議下周想好了就要付諸行動，好讓思路與行動力相輔相成喔！

▍獅子座

開運顏色:白色

幸運數字:93

整體運勢★★★

解析:許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓獅子朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力喔！

▍處女座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:05

整體運勢★★★

解析:處女朋友下周則顯得比較沒有動力了！雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但卻怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁。奧斯建議在下個禮拜要再積極一些，不管是手邊工作或是面對人事物都多提起些熱情會比較好一些喔！

▍天秤座

開運顏色:橘色

幸運數字:66

整體運勢★★★★

解析:平衡安穩的元素將充斥在天秤朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉！另外奧斯要提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別因為一時的物慾過高，導致月底經濟拮据囉！

▍天蠍座

開運顏色:灰色

幸運數字:03

整體運勢★★★★★

解析:下周天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，會想要積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:26

整體運勢★★★★

解析: 下周射手朋友則顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情更游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調許多，也不易引來側目或閒語，所以要好好把握下周的好運勢囉！

▍魔羯座

開運顏色:天空藍

幸運數字:18

整體運勢★★★

解析:下周摩羯朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

▍水瓶座

開運顏色:黑色

幸運數字:33

整體運勢★★★★★

解析:下周水瓶座的朋友，內外在將調整的到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有相當接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望，下周將是個知足滿意的一周要好好把握喔！

▍雙魚座

開運顏色:紫色

幸運數字:56

整體運勢★★

解析:雙魚朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理，這些狀況都讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多，奧斯建議下周要適時的放鬆自己別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】