時尚部落客莫莉（Molly）從《大學生了沒》開始嶄露頭角，近年來積極耕耘時尚圈，曾把套裝駕馭得氣勢磅礡，深受女粉絲愛慕，有「最辣總經理」的美稱。最近，她穿著一件白色上衣，沒想到轉身才是重點，讓網友眼睛為之一亮！

莫莉的風格一向都很強烈，俐落又不失性感的穿著品味成為許多女性學習的榜樣，31日她分享飾品實戴照，她化著歐美妝容，白色T恤襯托健康的小麥肌，短版設計秀出結實的腹肌和ㄦ字腰，沒想到轉到後面，居然沒有任何布料，只有一條細線綁在背後，直接露出光溜溜的美背，完全把應該是主角的飾品蓋過去，網友驚呼：「可以不要這麼美嗎」、「想問衣服」、「好愛的你的身材和小麥肌喔！」、「大露背」。

莫莉身上這件白色露背T恤，是加州網購品牌Are You Am I，結合慵懶、簡約、性感和個性的元素，不只潮模Gigi Hadid、Bella Hadid和Kendall Jenner等人愛穿，義大利首席時尚部落客Chiara Ferragni也愛不釋手。