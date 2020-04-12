31歲香港女星崔碧珈（Anita Chui）以傲人身材走紅，配上174公分的模特兒身高，吸引大票粉絲喜愛，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，前陣子才剛從洛杉磯返家，在經過居家隔離14天之後，她特別上山享受日光浴，並發出性感照報平安，雖是認真在爬山，但胸前的36G雙球卻讓粉絲們看了全暴動。

對於終於可以呼吸到新鮮空氣，可看出崔碧珈相當開心，她表示自己從6年前開始愛上爬山，同時在IG上發出多張辣照與粉絲們分享，只見她身穿低胸的運動bra搭配緊身褲，大曬S型曲線，更有上帝視角的深溝照，成功以呼之欲出的核彈美胸、細腰和翹臀迷惑眾人。

別以為她只是在秀身材！運動實力堅強的崔碧珈早在出發前就先拉筋，之後才小跑步上山，可得知她前凸後翹的身材全靠鍛鍊，眾人看了紛紛留言大讚：「我也要把爬山當興趣了」、「想跟女神一起爬」、「爬山遇到女神會暈倒」、「線條真的太美」。

超胸正妹口罩變身比基尼！3片遮不住重點外洩雙球三角洲
捨身抗疫！24歲英國選美皇后重披醫生袍救肺炎
吃貨女神許薇安防疫衝爬山！自爆「下面已濕」

楊冪童年照曝光！俏皮撩洋裝秀「絲襪神腿」

#崔碧珈 #香港 #香港女星 #性感 #美胸 #上帝視角 #核彈 #爬山 #女神 #健身 #運動 #纖腰 #翹臀 #新冠肺炎 #隔離 #防疫