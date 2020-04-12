以下三個星座分手後，通常過一陣子都會讓前任情人超後悔！

▍第三名：天蠍座

如果你有一位天蠍座的舊愛，那麼你要面臨的可能不只後悔這麼簡單。他在你身邊的時候已經完全看透你會有什麼樣的需求，只是把這一切放在心裡而已。分手後他們會揣摩你的心思，看清你的弱點，並分析出突破口。

然後他們不動聲色的提升自己的外在條件、修補內在條件，總之，好勝心強的天蠍座會把「讓你後悔的分手」當做是一個不達到就不罷休的目標，本著不屈不饒的鬥志，一定要讓你產生想要「復合」的念頭。

▍第二名：摩羯座

總有一些人找對象絕對不要沒車沒房的，殊不知可能放棄了一個優質潛力股！正如一些星座資料顯示，摩羯座的默默無聞不代表他們沒有作為，他們穩紮穩打勤奮工作的態度能大大提昇平步青雲的機率。

所以在未來的某天，你可能會在刊有成功人士的新聞上看到那個讓你跌破眼鏡的名字，到時候你一定想哀嘆：曾經有一個準金龜婿站在我面前，我沒有好好珍惜，如果上天再給我一次機會重新選擇，我一定緊抓他不放手！

▍第一名：處女座

處女座是最有機會蛻變成白天鵝的星座，平時就會自動自發的修飾並提升自己的條件，而當被愛人拋棄並完全否定的這種狀況，更像給他們打了一針強心劑，這個力量運用在氣死舊愛這件事上簡直太合適了。

處女座完成變身後，當他真的出現在你面前，你一定會覺得自己當初瞎了眼，因為你看到的他可能已經變成你心目中的完美女人，更打擊你的是，他還極有可能摟著白馬王子登場，讓你悔恨之餘還外加自慚形穢。

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