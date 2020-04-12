卡地亞為配合母親節檔期推出Maillon de Cartier腕表，以旋轉表鍊形塑律動之美。（Cartier提供）

卡地亞為迎接母親節檔期，在5月上市今年全新登場的Maillonde Cartier腕表，特色在於重新鋪排表鍊的鍊節，猶如翩翩起舞般迴旋扭轉，纏繞在手腕上。

★Maillon de Cartier腕表

全新登場的Maillon de Cartier腕表完美融合卡地亞精緻奢華珠寶工藝，是腕表與珠寶完美合一的年度力作。鐘表創意總監Marie-Laure Cerede指出：「我們希望製作出凹凸有致的表鍊，並透過腕表設計而超越結構。箇中情感，透過律動和張力而流露。」

卡地亞Maillon de Cartier玫瑰金滿鑽奢華版腕表，331萬元。（Cartier提供）

Maillon de Cartier腕表的幾何美學也頗有看頭，呈現動人美感，除了迴旋扭轉的長方形鍊節外，六角形表盤也是一大特色，稀有少見的六角型表盤看似不規則，但其實與旋轉的表鍊完美呼應，再搭配斜面表耳的設計，讓視覺有了延續感，為線條的律動注入迷人的節奏，猶如動人的樂章。

卡地亞Maillon de Cartier白金滿鑽奢華版腕表，368萬元。（Cartier提供）

全系列以奢華白K金、K金與玫瑰金打造，奢華款更點綴鑽石與彩寶，更顯彌足珍貴，其中一款全球限量20只的Maillon de Cartier彩寶腕表，以鑽石、沙弗萊石和真漆勾勒三角型、正方型與長方型等幾何構圖，色彩對比鮮明，是代表之作。