SOGO百貨忠孝館時尚盛典來了！即日起至4/19(日)推出「設計師&進口女裝 百花齊放特賣會2折起 同場加映Fitflop出清單一價1,880元起&品牌女鞋特賣」
匯集34家魅力女裝及女鞋品牌，包括許艷玲、張養真、潘黛麗、張伊萍、蔡佳瑾、LEILIAN、BIS CAYE、LUISA、OLSEN、M’S GRACY、芙芮達PESCE、DRESSY、DeSire、DIANA、SM等，祭出最低2折起超低優惠！
推薦蔡佳瑾-印花洋裝，原價8,680元，特價2,380元，設計師特別款讓您穿出氣質又典雅；此外，BIS CAYE-上衣，原價10,900元，特價1,000元，超低下殺0.9折。
優雅又時髦衣裳外，鞋子也不可缺能少！Fitflop出清帶來單一特價鞋款1,800元起，推薦Fitflop-圖騰舒適夾腳涼鞋，原價3,850元，特價1,800元；
另外，讓造型畫龍點睛的時尚配件也能一次買齊！推薦LA MODE-JILL STUART系列太陽眼鏡，全面特價3,980元，粉絲們快到SOGO集合囉！
消費滿額再送可愛又實用好禮，即日起~4/13(一)於12F活動會館當日單筆消費滿2,000元，即可獲得「安妮兔橘油洗碗精」、4/14(二)~4/16(四)贈「安妮兔保溫保冷袋」；同樣期間消費滿8,000元，再送您「安妮兔復古3盤組」壹組，滿20,000元贈「安妮兔20cm雙耳琺瑯鍋」壹個或「SOGO商品券500元」，數量有限，欲換從速！
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