女星吳玟萱外型美豔、身材高挑，時常在節目中分享保養、穿搭心得，也常在網路傳授瘦身和美容技巧，最近她曬出一張美照，並透露自己的拍出大長腿的方法。

吳玟萱8日在社群網站教學「如何拍出大長腿」，她表示要像芭蕾舞者一樣壓腳背，「把腳背打直～會讓你看起來增高了10公分！」笑說自己練就一身好功夫，即便穿著高跟鞋還能墊腳，腳背幾乎與地面呈現90度，而她拿出一張站在欄杆旁的照片做示範，透露：「照片上的我～其實雙手靠著欄杆使出力氣，撐住～腳～幾乎已經是～騰空+腳背打直，臉上還要擺出很輕鬆的樣子」不過她提醒大家可以在家先練習，否則很容易跌倒。

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如何拍出大長腿❤️Tricks to make your legs look longer on camera 重點就是✌️像芭蕾舞者👯‍♀️「壓腳臂」把腳背打直👆～會讓你看起來增高了10公分😍 . 像我⋯練就了一身武藝😆⋯ 就是穿高跟鞋👠還墊腳🦵⋯ 都快跳成～芭蕾舞了😑～ . 不過😝這個需要「特技」需要先在家練一下喔⋯不然很容易僕街🤪 . 就是讓視覺延伸～的確會讓你的腿🦵看起來多💪長了10公分😻 ～而⋯我的腳又大🦶唯一的好處😒 . 照片上的我😆～其實雙手靠著欄杆使出力氣💪撐住～ . 腳～幾乎已經是～騰空🤪+腳背打直👯‍♀️ . 臉上還要擺出很輕鬆的樣子🥰⋯⋯😑 . 危險動作⚠️大家真的小心喔🤣 . . . #長腿 #腿控福利#拍照技巧 #拍照姿勢 #瘦身 #減肥#fit #運動#保養#時尚 #潮#皮膚 #性感 #美 #美女 #私服#look #love #美容 #beautiful #pretty #beautifulgirls #beautybloggers#fashionblogger #fashion #instagramers

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身高170cm的吳玟萱，本來腿長就已經超越大部分的女性，她也不吝嗇PO出多張美照，像是趴在欄杆上翹高美臀、坐在階梯上或是站在街頭等，除了保養得宜的臉蛋，一雙白皙透亮又修長的美腿超級吸睛，常常受到網友的稱讚。

吳玟萱的美腿修長又筆直。（圖／FB@無敵愛美神 吳玟萱）
吳玟萱的美腿修長又筆直。（圖／[email protected]無敵愛美神 吳玟萱）

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