女星吳玟萱外型美豔、身材高挑，時常在節目中分享保養、穿搭心得，也常在網路傳授瘦身和美容技巧，最近她曬出一張美照，並透露自己的拍出大長腿的方法。

吳玟萱8日在社群網站教學「如何拍出大長腿」，她表示要像芭蕾舞者一樣壓腳背，「把腳背打直～會讓你看起來增高了10公分！」笑說自己練就一身好功夫，即便穿著高跟鞋還能墊腳，腳背幾乎與地面呈現90度，而她拿出一張站在欄杆旁的照片做示範，透露：「照片上的我～其實雙手靠著欄杆使出力氣，撐住～腳～幾乎已經是～騰空+腳背打直，臉上還要擺出很輕鬆的樣子」不過她提醒大家可以在家先練習，否則很容易跌倒。

身高170cm的吳玟萱，本來腿長就已經超越大部分的女性，她也不吝嗇PO出多張美照，像是趴在欄杆上翹高美臀、坐在階梯上或是站在街頭等，除了保養得宜的臉蛋，一雙白皙透亮又修長的美腿超級吸睛，常常受到網友的稱讚。