哪些星座的男人最可能愛上比自己年齡還大的姐姐？快來看看吧！

▍1.愛情至上的雙魚

在雙魚眼裡，很少會有年齡，階層等觀念的束縛，他們嚮往愛情，歌頌愛情，一直將愛情視作最崇高的事情，所以世俗中的一切對他們來說都不是阻礙。因此愛情至上的雙魚男完全不會在乎外人眼光，為了愛人，他們願意化作可愛溫柔的小狼狗，用自己稚嫩的肩膀為你遮風擋雨；為了愛人，雙魚男願意努力成長，穿上不愛的西裝，讓自己變得更加堅強！

所以雙魚男是非常適合姐弟戀的人，他們心思細膩，會懂得你身為姐姐和戀人，這種雙重身份的不容易。雖然有時會因為年紀太小而使點小任性，但在關鍵時刻卻總會勇敢的將你安全的護在身後！不僅如此，身為小男友的雙魚還能經常給你帶來夢幻又令人嚮往的浪漫，讓你一直生活在美夢當中，幸福又美好，心態也變得越來越年輕！

當然，黏人又愛撒嬌的雙魚還能帶給你滿滿的安全感，被你承認之後，他們簡直是一刻也捨不得離開你的身邊，讓你的生活變得越發充實和滿足，讓人十分迷戀！

▍2.小男孩變大男人的獅子

無論是男獅子還是女獅子，對強者都有一種莫名的推崇，所以他們會喜歡上比自己年齡大的異性也是人之常情的事情！畢竟沒有實力的人，憑什麼征服這個小傲嬌，如果不能讓他們由心而生出一種欣賞的好感，很難走近獅子的內心！

雖然這種強勢又自負的生物對弱小的人都有一種莫名的憐惜和愛護，但並不代表他們喜歡的對像是嬌小可人的小女生，其實獅子也愛那種身材性感火辣，又自帶魅力的御姐，因為只有這種成熟的異性才能讓他們燃起征服的慾望！

獅子雖然很愛面子，但他們並不是太在意他人眼光的人，如果全世界都反對你們，獅子也會執意地昂首挺胸，與所有人都抗爭到底！就算這位小男友的年齡不是很大，但他們會努力完善自己，讓自己變得更加優秀，直到成為你最大的依靠！所以年齡在獅子眼裡並不是問題，他們的氣場就能將它完全補足，不僅不會讓你一直有患得患失的感覺，越來越沒安全感，還會比一些年長的人還要靠譜！

▍3.心思細膩又溫柔的巨蟹

都說巨蟹是最適合家庭的人，他們心思細膩，溫柔，像一杯清水，無論在何時都是最好的黏合劑！因此他們非常顧家，不會像雙子因為貪玩而忘了回家的路，也不會像摩羯因為工作而忘記家人，對你的照顧總是非常細心，有時甚至周全的讓人忘了他的年齡，讓人忍不住去依靠，並沉醉在他的溫柔當中！

和巨蟹在一起，你對家庭的嚮往就已經被完善了一大半，可謂是許多大齡女孩的港灣。無論是生活的小細節還是對未來的規劃，巨蟹男都會盡力做到最好，不讓對方有一點憂心。不僅如此，巨蟹男也不會利用自己的年齡而各種耍任性，該承擔的，該付出的，該努力的，他們做的一樣都不會比別人少，滿滿責任感。簡直將身為姐姐的女友當女兒養，用最認真的態度給予你最好的一切！

▍4.想要釋放的金牛

看似保守的金牛其實也是有衝破世俗的渴望，他們雖然很在乎他人的眼光和自己的面子，但內心的躁動卻讓他們有種很想要釋放的感覺。因此遇見比自己年齡大的異性時，金牛會猶豫，也會想要退縮，但最終還是會勇敢站出來為其擋住所有，不讓她受到一點欺負！

畢竟這就是金牛，雖然性格有點軟弱，膽小，但關鍵時卻是最穩重可靠的人。因此只要被金牛認定，就會被直接拉進屬於他的保護範圍，對感情忠貞心不二！他們雖然年紀小，但心態卻非常穩重，很有責任感，什麼事情都喜歡往自己身上扛，不讓女友操一點心，想讓她做一輩子的小公主！

再就是金牛是個很現實的人，比起去照顧一個比自己年齡小的女生，他們更願意和一個懂事的女孩談戀愛，這樣自己就可以省不少心。是的，哪怕是對最愛的人，金牛也不願意讓自己付出太多，他希望對方不但能夠照顧好自己，最好順便連他也照料了，而這樣的戀情就是金牛座最滿意的狀態。

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