今年27歲的香港女星鄺潔楹（Judy Kwong）外貌甜美清新，近期因加入旅遊節目《3日2夜》再度引發關注，雖然身高僅有155公分，卻有著32B纖腰美胸，帶點小性感的氣質讓她火速被眾多男性封為「仙氣女神」，面對近期加劇的肺炎疫情，她不忘發美圖關心粉絲。

面對疫情時期大家都無法出門，鄺潔楹特別分享先前在泰國度假的美照，並暖心寫下：「請大家繼續待在家裡並保持健康，未來我們還有更多事情可以做。」照片中，她身穿性感的露背連身褲，以背部挖空再綁上蝴蝶結當小巧思，拉出腰線看起來比例很好，配上回眸一笑，讓粉絲們看了全被電暈。

自從鄺潔楹美國西雅圖大學畢業後，就被星探發掘從平面模特兒出道，仙氣外表就像鄰家女孩一樣，不僅個性自然開朗，笑起來還有著甜美酒窩，配上嬌小玲瓏的的惹火身材，被認定是最「適合做女友」（Girlfriend-able）的代表，深受大票粉絲喜愛。

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