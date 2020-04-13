南韓名模韓恩菲(한은비)，擁有韓法混血五官與9頭身好身材，讓她成為各大精品品牌的御用女模。近日她在IG上PO出先前所拍攝的雜誌照，完美的比例線條引起網友熱烈討論。

不久前，韓恩菲受到時尚雜誌《ELLE KOREA》邀請拍攝新一期雜誌封面，只見她化身運動健將，以各種時尚造型搭配運動單品形成強烈的視覺效果。

其中一張她穿著高衩泳裝搭配長靴，露出超長逆天美腿以及凹凸有致的身材，配上招牌的厭世表情，讓網友忍不住留言大讚「腿太絕了」、「比例太好了」。

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