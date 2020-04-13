52歲的韓國女星金喜愛（김희애）身材緊緻模樣凍齡，近期她在熱播韓劇《夫妻的世界》中上演19禁床戲而人氣飆升，與男主角激情「床戰」的火辣鏡頭也讓她零贅肉的好身材曝光，從露出大面積的美背到一雙大長腿都引發熱議，究竟已為人母多年的她是如何維持S型曲線的呢？

育有兩子的金喜愛曾透露，對於自身的身材管理非常嚴厲，每天早晚量體重是必備行程，一旦體重比預計的標準高就會立即控制飲食，因此30年來都維持49公斤的體重。

在 Instagram 查看這則貼文 김희애 Kimheeae（@kimheeaebar）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 下午 9:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 김희애 Kimheeae（@kimheeaebar）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 下午 11:33 張貼

對於想維持體態，金喜愛認為「飲食習慣」是最重要的關鍵！從限制自己進食的種類到吃零食的次數，最推薦大家多吃沙拉，或是少油少鹽的地中海飲食，此外她表示自己從來沒有完整吃過一整條巧克力，最多只吃半條解嘴饞，實在相當有毅力。

在 Instagram 查看這則貼文 김희애 KIM HEE AE（@heeae_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 19 日 上午 1:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 김희애 KIM HEE AE（@heeae_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 下午 6:00 張貼

而除了控制飲食外，金喜愛也非常注重運動，時不時就會個人社群平台上分享她的運動照，可看出慢跑是她相當喜愛的運動之一，跑步不僅能促進血液循環和新陳代謝，還能放鬆身心，更方便天天進行。對於如何養成勻稱的美腿，她也大方透露：「運動過後一定要伸展！」把緊繃肌肉拉開才能遠離硬梆梆的小腿肌。

在 Instagram 查看這則貼文 김희애 KIM HEE AE（@heeae_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 上午 12:00 張貼