梁家瘋味闖入師園鹹酥雞，以正宗的港式風味與道地台式小吃聯手推出「黑白雙嬌糕潮組」，將糕中之霸「黑潮松露蘿蔔糕」與超人氣「原味爆絲蘿蔔糕」混搭，兩種口味一次滿足，活動期間購買此聯名組合加贈Kuso防疫貼紙，與您一起正向防疫！

「師園鹹酥雞」是台北人的共同記憶，佇立於師大夜市36年，是極少數可內用的鹹酥雞店外，混搭販售的咖哩飯也是不少人大學時期的回憶，飄香四溢的蒜味鹹酥雞與對食材品質及食品安全的要求，讓師園總有絡繹不絕的客人，2019年在西門町設立了第二家門市，以復古風格裝潢設計吸引不少逛街人潮的眼球，除了街邊店的經營，師園極早投入外送市場，目前外送趨勢看漲的市場，師園以每月百萬的業績穩紮穩打持續成長著。

「師園鹹酥雞」是台北人的共同記憶。（圖／邱映慈攝影）

由七年級生老闆梁嘉峰於2015年創立的「梁家瘋味」賦予蘿蔔糕全新定義，主打正宗港式蘿蔔糕與Q彈扎實台式蘿蔔糕不同，口感較為軟嫩，入口嚐得到絲絲分明的蘿蔔絲，標榜不用沾醬就很好吃，老闆將不同食材嘗試加進蘿蔔糕中研發，衝擊的口味驚艷不少消費者，其中全台獨創的虱目魚蘿蔔糕更讓梁家瘋味聲名大噪，目前網路上訂單已經遠遠排到8至10周後！

「梁家瘋味」蘿蔔糕是港式蘿蔔糕，口感較為軟嫩，入口嚐得到絲絲分明的蘿蔔絲。（圖／邱映慈攝影）

「梁家瘋味」這次挑選了含量多達50％蘿蔔絲的「原味爆絲蘿蔔糕」，讓白蘿蔔的鮮甜滋味在口中迸發，勾起心底最純粹的美味，讓挑嘴的人也被征服，和頂級黑松露添加的「黑潮蘿蔔糕」顛覆以往黑松露給人難以在中國菜入菜的印象，在黑松露和蘿蔔糕之間找到味蕾的絕佳平衡，黑松露的重香搭上白蘿蔔的清甜，撲鼻而來的黑松露香氣，沿著舌尖感受黑松露和蘿蔔絲的層次交疊，入口後餘香停留喉腔久久不散，兩款人氣商品與「師園鹹酥雞」聯名推出「黑白雙嬌糕潮組NT135」，油炸後的蘿蔔糕外表酥脆，內層軟嫩清甜，絕對是宵夜最佳良伴，此組合即日起至5/10在師園鹹酥雞師大店、西門店及外送平台上同步販售，期間加贈聯名Kuso防疫貼紙，數量有限，送完為止！