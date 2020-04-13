巴黎老牌時裝GIVENCHY（紀梵希）無預警宣布與品牌首位女設計師克萊爾懷特凱勒（Clare Waight Keller）結束3年來的合作關係。克萊爾懷特凱勒曾為梅根王妃設計婚紗，是GIVENCHY首位女性創意總監。

克萊爾懷特凱勒聲明：「作為首位擔任傳奇時裝品牌藝術總監的女性，我很榮幸能有機會珍惜其珍貴遺產，並賦予其全新的生命。能專注於一個奠基於高級訂製時裝的世界中會成為我職業生涯中永恆的亮點之一。我與才華洋溢的紀梵希設計工坊和整個團隊共享了許多不可思議的時刻：你們的非凡才華和奉獻精神將永遠留在我的心中。我衷心感謝幕後的每一位無名英雄，感謝他們從產品到傳播和零售的付出，以及每一位在全球各地的團隊成員，合作夥伴和供應商的貢獻。沒有你們所有人，我無法以如此美麗的方式將我對紀梵希的願景化為現實。」

Clare Waight Keller是紀梵希首位女設計師。（取自官方IG）

克萊爾懷特凱勒曾在CHLOE工作6年，2018年梅根馬可（Meghan Markle）與哈利王子結婚時穿設計的平肩婚紗是她的代表作。她的設計風格優雅浪漫，深受名人喜愛，今年3月於巴黎發布的2020秋冬系列是她在紀梵希的最後一季作品。

梅根馬可（右）與哈利王子結婚穿的婚紗正是Clare Waight Keller所設計。（取自IG）

LVMH集團時裝部門董事長兼首席執行官Sidney Toledano先生表示：「我要衷心感謝 克萊爾·懷特·凱勒女士對紀梵希帶領進入歷史新篇的貢獻。 在她豐富創造力的領導下，同時與設計製作工坊還有整個團隊的大力合作下，品牌重新緊密聯繫了原創辦人休伯特紀梵希先生（Hubert de Givenchy）所創立之價值觀及其與生俱來的優雅感。 在此祝福 克萊爾 今後的事業一切順利。」