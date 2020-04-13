除了口罩，各大品牌也陸續投入防護衣生產。路易威登（LV）將位於巴黎新橋路（Rue du Pont Neuf）品牌總部的服裝工坊改為防護衣生產線，防護衣將捐助給巴黎公立醫院集團（Assistance Publique – Hopitaux de Paris，簡稱AP-HP，巴黎及其周遭的區域醫療中心）的六所巴黎醫院中，照顧新冠病患者的前線醫護人員們。

LV提供醫護人員防護裝備以示對巴黎醫院的支持。即日起20位志願者將以巴黎公立醫院集團核准的材質與樣式製作數以千計的防護衣。在與巴黎公立醫院集團的協議中，每晚將自新橋路派送防護衣至六所巴黎醫院，包括巴黎薩克雷大學醫院、克拉瑪特市的安東尼．貝可略醫院、勒克雷姆蘭-比塞特爾市的比塞特爾醫院、維勒瑞夫市的保羅．布魯斯醫院、布洛涅-比揚古的安布羅斯．培爾醫院、加爾舍的雷蒙德·龐加萊醫院、巴黎16區的聖佩琳娜醫院。

LV將總部的服裝工坊改為防護衣生產線。（LV提供）

雖然目前防護衣是在新橋工坊中手工製作，但下周起會有更多的志願工匠將會於家中進行裁切作業。4月14日起，配備有自動機具協助的巴黎裁切工，會加速面料裁切，增加防護衣的產量。

路易威登主席兼行政總裁Michael Burke於視察工作坊時表示：「我們非常驕傲能夠協助專業醫療人員，以我們的工藝技術，提供巴黎醫院醫療人員能夠使用的防護衣。同時感謝我們工坊中志願參與這個行動的工匠們，無私的投入生產以提供醫院中醫療人員們急需的防護衣。」