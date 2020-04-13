近期在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之下，關在家隔離防疫已經是全民運動，為了抒發煩悶的心情，不少人氣網紅都紛紛發出非常時期的福利辣照，其中火辣的YouTuber「美麗妄娜」也不例外，她在個人 YouTube 頻道發出以「男生最心動的10款旗袍」為主題的影片，立刻引發網友熱議。

「美麗妄娜」不只臉蛋甜美，更以傻大姊的直接個性深受許多粉絲的喜愛，這次為了撫慰粉絲，一連穿上10套緊身又修身的旗袍，包含短版、兩件事、針織、背心、開衩等多種不同風格的款式，展現她纖細高挑的身材，胸前的F罩杯更讓粉絲們看了好害羞，每張照片都噴發古典美人風格。

旗袍設計盡顯「美麗妄娜」豐腴的身材，也讓粉絲們看了賞心悅目。影片一出，底下立刻湧入大批網友留言狂讚：「只有我覺得依妄娜顏值穿什麼都好看嗎？」、「想看婚紗哈哈」、「想看妄娜拍真理系列的日系和服」、「翹臀太正了啦」、「胸型真的很美」。