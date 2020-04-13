其果實以蜜處理方式，提供咖啡有如清酒般的芬芳。（cama café提供）

連鎖咖啡品牌cama café，即起於全門市推出「非洲微醺酒香」咖啡豆與濾掛包。「非洲微醺酒香」於2019年獲得國際義大利咖啡品鑑協會IIAC金獎肯定，果實以蜜處理方式，提供咖啡有如清酒般的芬芳，與特殊發酵韻味，讓國際評審對台灣咖啡實力投以高度評價，咖啡豆半磅售價580元，濾掛式咖啡單包58元、6入新台幣320元。

cama café研發資深經理李彥勳表示，世界頂尖國際咖啡評鑑賽之一的IIAC，以科學品鑑法設立了一套咖啡風味評鑑機制，是全球咖啡豆評比的殿堂級賽事。本次開發的「非洲微醺酒香」，尋用了馬拉威、衣索比亞與瓜地馬拉三地的咖啡豆，主要以蜜處理方式，達成酸甜均衡與濃厚醇味，搭配中度烘焙，呈現讓人驚艷的清酒芬芳，層次豐富迷人。

cama café也建議，「非洲微醺酒香」豆的香氣與韻味，打破了咖啡搭配甜食的傳統思維，酒香與清爽果酸，亦可與排餐等熟食一起食用，而搭配起士、肉桂捲或蛋糕，同樣表現合宜。