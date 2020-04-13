影歌視三棲，甚至擁有作家、YouTuber身分的曾之喬工作忙碌，在保養上也偏愛簡單保養術！出席活動或私底下常常被問到保養的曾之喬表示，她的主張是一亮遮三醜！喬喬也自認身體肌膚並不完美，但就是靠著凡士林的亮白乳液，簡單保養也可以養出透亮肌！

她進一步表示，凡士林水感亮白潤膚露的質地水潤清透，非常好吸收，每次在擦小腿、大腿的時候，大概只要來回推個三次，就可以很均勻的在皮膚上，並且很快吸收進去，而且一瓶不但可以滿足肌膚保濕的需求，還可以亮白肌膚，質地也清爽不厚重，在夏天也可以安心使用，更省了大把的時間，適合沒有太多時間保養的你！

凡士林水感亮白潤膚露 膚色輕鬆亮一階(圖片提供/聯合利華)

去年上市的「凡士林水感亮白修護潤膚露」，一推出即受到許多愛用好評推薦，快速吸收清爽不黏膩質地，讓肌膚一抹即展現水潤光澤。除此之外，凡士林修護微因子加上清新薄荷涼爽配方，為肌膚帶來清新舒爽，即使是夏天也不黏膩無負擔，是今夏不可或缺的肌膚亮白首選！