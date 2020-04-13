台中最新公佈的消費者物價指數（CPI）為102.13，較上月下跌0.37％，不過值得注意的是，居住類中的房租較上月上漲0.93％，隨著房東持有房地產成本逐漸攀升，轉嫁至房客上的租金接連大漲，促使台中「租不如買」氛圍再起。

逢甲大學土地管理學系副教授楊賀雯表示，房價、租金與薪資所得是衡量租屋與買房的三個重要指標，以台中來說，該區的房地產市場結構與其他五都有很大的不同，儘管空餘屋高、但卻不影響房價，與建商推案信心，價格穩定成長下，也造就了租金水漲船高。

楊賀雯進一步解釋，台中空餘屋高，可能與在地人習慣將房地產作為資產配置的一環，加上台中市的都市發展規劃得宜，重劃區不斷向外圍擴張，使得投資人在房地產上能夠獲得一定的利益。

回頭來看台中租屋市場，在房地產量增價揚下，房東持有房地產的成本也不斷提高，使得租金漲幅開始大幅超越房價漲幅，而房貸與租金水準幾乎並行，但薪資所得漲幅卻微乎其微，顯示買房更有助於資產增值速度，也造就當地興起「租不如買」的氛圍。

而信義房屋逢甲黎明店經理洪振佑也表示，自105年以來，台中租金漲幅最高之區域已經超過20%，但近5年來，相同地區的房價漲幅也不過13%，從房價與租金的比率來看，顯然買房來的比租屋更划算。

洪振佑進一步分析，以台中租屋水準做假設，房東持有房屋成本為1000萬元，住宅以兩房一廳格局為主，租金行情約在3萬元左右，同樣是總價1000萬元的房屋，貸款八成、30年分期攤還，又目前利率水準在極低的1.6%以下，每個月房貸只要2.8萬元，原則上台中不動產市場仍是買房較具吸引力。

台中除了在房貸負擔率有特殊優勢外，與台北相比，購屋門檻亦相對偏低，瑞普萊坊黃舒衛分析，近年來台中都市計畫推動完善，不少重大建設興建正在進行中，重劃區或原台中縣更是提供不少中低總價、適合首購的產品，平均單價則在25萬以內，相較於台北動輒5、6十萬的房價，在台中買房確實來得比租屋划算。