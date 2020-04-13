「中信兄弟啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）清新氣質、身材火辣，因在棒球場上挺著巨球應援熱舞而爆紅，後續更一路紅到國外，二度登上日本雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面，可說是目前在日本人氣第一的台灣女星，更有著「啦啦隊界林志玲」的封號，在 Instagram 上已吸引超過33萬人追蹤。

在啦啦隊界小有名氣的峮峮長相可愛、身材火辣，更有著超鄰家的親切感，甜甜的笑容總讓一票男粉集體戀愛，就連日本傑尼斯偶像團體「Sexy Zone」的團員菊池風磨都坦言自己平常就會在網路上關注峮峮，更大方表示：「真的很喜歡她！」也在節目上熱心介紹給大家認識。

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 上午 12:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 上午 7:49 張貼

今年29歲的峮峮身高160公分，雖然不是高挑型美女，卻少不了一雙白皙長腿及傲人上圍，在台灣的高人氣讓她在去年順利推出第一本寫真集《一見峮心》，內容收錄一系列像剛起床的慵懶模樣、活潑可愛的表情、走在北海道街上的美麗身影，以及用餐、泡澡、更衣、下廚等生活感十足的特寫，還首次嘗試性感度破表的內衣寫真。

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 3:55 張貼

峮峮2020年更被日本知名出版社「集英社」相中，以「台灣第一啦啦隊美少女」的形象登上青年漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》的封面人物，只見她換上學生風的套裝，搭配白色百褶裙，像極了未成年的少女，更以泳裝登場，俘虜不少日本男生的心。

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 6:43 張貼